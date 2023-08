Reggiana da sballo vince a Monza. Altra grande prova di Portanova

La Reggiana è la grande sorpresa del calcio italiano, sicuramente del calcio di agosto. Questa sera ha regalato ai tifosi una giornata memorabile andando a vincere in casa del Monza di Galliani, squadra rivelazione della scorsa serie A. 2-1 il risultato finale per i granata di Mister Nesta che accedono al turno successivo della Coppa Italia. Al gol dell’ex colonna dell’Inter D’Ambrosio nel primo tempo, hanno risposto prima Nardi con un gran tiro da fuori al 64esimo e poi il rivaltese Cigarini all’86esimo su rigore. Inutili i tentativi di pareggio della squadra di casa, malgrado il lungo recupero successo. Altra grande prova di Portanova, formidabile sia in fase di impostazione che di copertura. Il primo novembre 2023 la Reggiana affronterà il Genoa.