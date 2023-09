La Reggiana ferma il Parma

Finisce O-O l’attesissimo derby al Tardini. La Reggiana, davanti a 16.000 spettatori, ha fermato la capolista, andata vicina al gol nel primo tempo con un colpo di testa di Circati, salvato sulla linea da Pettinari, ma sostanzialmente incapace di andare oltre una sterile supremazia territoriale. Partita giocata su ritmi decisamente alti, granata che raramente sono stati pericolosi, fatta eccezione per un contropiede orchestrato da Vergara e dallo stesso Pettinari nella ripresa, ma hanno retto benissimo il campo. La Reggiana ora ha 2 punti dopo 4 partite, sono pochi, ma, considerando che ha già affrontato due delle favorite per la promozione, ovvero Palermo e Parma, il bicchiere é mezzo pieno. Dopo la sosta la Reggiana ospiterà la Cremonese. Peccato per le intemperanze delle due tifoserie, che hanno più volte gettato oggetti e fumogeni in campo. Il vetro del pullman della Reggiana é stato oggetto di una sassaiola e un vetro é andato in frantumi.