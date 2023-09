Bastianini operato con successo al Policlinico di Modena dai professori Catani e Tarallo

Doppio intervento al malleolo mediale tibiale e al metacarpo della mano sinistra perfettamente riuscito per Enea Bastianini. Il campione del mondo di Moto2 del 2020 si era fratturato domenica pomeriggio al Gran Premio di Catalogna, nella carambola che ha coinvolto anche, per fortuna senza gravi conseguenze, Bezzecchi, Zarco e altri piloti. Il 25enne pilota riminese della Ducati è stato operato con successo nel pomeriggio di lunedi al Policlinico di Modena da Fabio Catani e Luigi Tarallo, professore ordinario e professore associato di scienze mediche e chirurgiche presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, coadiuvati per l’occasione dal loro staff. Bastianini salterà con ogni probabilità le prossime tre gare e, dopo un adeguato periodo di riabilitazione, dovrebbe tornare a correre a metà ottobre in Indonesia (nella foto, Bastianini fotografato domenica pomeriggio al Montmelò dopo l’incidente).