E’ morto Riccardo Bertani, il poeta-contadino poliglotta

Si è spento lo scorso 21 agosto a Campegine il paese che gli aveva dato i natali nel 1930, Riccardo Bertani, il leggendario poeta-contadino autodidatta che era in grado di scrivere e leggere in 112 lingue e dialetti diversi. A Reggio Emilia era noto anche per la sua amicizia e collaborazione con il libraio Nino Nasi, con il quale aveva pubblicato libri di poesie di popoli delle regioni orientali dell’ex Unione Sovietica. Molto sensibile alla difesa dei diritti umani, Bertani alcuni mesi fa, in collaborazione con Stefano Dallari, aveva dato alle stampe una pubblicazione di proverbi e detti uiguri, in segno di solidarietà con il popolo oppresso dal regime cinese. Ai familiari e alla comunità di Campegine le più sincere condoglianze di 7per24.