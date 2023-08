“E’ di D’Alema?” Botta e risposta di Sabrina Ferilli con un fan sui social

Curioso siparietto sui social tra Sabrina Ferilli e un fan un po’ troppo invadente. L’attrice romana infatti ha postato su instagram uno scatto delle sue gambe e del bikini mentre prende il sole al mare su uno yacht. “Ti ha invitato D’Alema con la barchetta da compagno?” le ha chiesto via social un fan, facendo riferimento sia alle note simpatie politiche di sinistra dell’attrice che alla passione di Massimo D’Alema (grande sostenitore di Elly Schlein) per gli yacht e le barche a vela. “No – ha risposto la Ferilli – è di uno che ha molti più soldi di lui”. “E ha scelto me come ospite… anzichè te… La vita è crudele, assafà” ha aggiunto con un pizzico di perfidia l’attrice romana. Il post ha raccolto oltre 20.000 like. Sabrina Ferilli è sposata con il supermanager di stato Flavio Cattaneo, nuovo amministratore delegato di ENEL, considerato da sempre vicino al centrodestra. Il precedente AD di Enel nel 2021 aveva percepito per la sua carica 4,58 milioni di euro. Di sicuro il siparietto su instagram ha confermato che l’attrice romana a 59 anni di età è ancora in splendida forma.