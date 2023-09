Alla Festa del PD c’è Cuperlo, primo illustre “epurato” di Elly Schein

Questa sera alle 18 alla Sala Dibattiti della Festa del PD al Campovolo c’è Gianni Cuperlo, uno degli esponenti più noti, popolari e di lunga militanza tra i Dem. In Parlamento dal 2002 al 2018, poi rieletto nel 2022, ha destato scalpore lo scorso luglio la sua sostituzione ai vertici della Fondazione del PD, voluta da Elly Schlein, con Nicola Zingaretti. Da sempre anima inquieta della sinistra italiana, Cuperlo, che si era candidato alle Primarie PD tra gli iscritti piazzandosi terzo con un dignitoso 8%, ha probabilmente pagato la decisione di non schierarsi tra i due sfidanti Schlein e Bonaccini e quindi di non appoggiare la candidata risultata poi vincente alle Primarie ai gazebo aperte anche ai non iscritti. La sua rimozione dai vertici della Fondazione PD ha suscitato sconcerto, anche perchè tutti, sia all’interno che al di fuori del partito, gli riconoscono doti da intellettuale vero, caratteristica questa piuttosto rara nel PD e in generale nella politica italiana. Stasera a presentare l’incontro con Cuperlo ci sarà Matteo Panari, uno dei coordinatori locali della sua mozione alle Primarie PD. A interloquire con Cuperlo ci saranno il sindaco Luca Vecchi, che alle primarie si era schierato con Bonaccini, e il politologo Massimiliano Panarari. A Reggio un gruppo di sostenitori di Cuperlo aveva f atto un appello pubblico, subito prima del voto ai gazebo, a votare Elly Schlein.