A Gaza protesta popolare contro Hamas, che reprime con violenza i manifestanti

A Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, migliaia di palestinesi hanno protestato contro la mancanza di energia elettrica e gas e contro le difficili condizioni di vita. Destinataria delle proteste Hamas, l’organizzazione politico-militare, considerata “terroristica” sia dall’Unione Europea che da USA, Giappone ed Egitto, che governa in regime a partito unico e con pugno di ferro la Striscia dal 2007. Allora, infatti, Hamas, dopo feroci scontri armati col partito più moderato Al-Fatah che causarono la morte di oltre 100 palestinesi, prese il controllo totale di Gaza. I manifestanti ieri sono scesi per le strade lanciando pietre e bruciando copertoni e bandiere di Hamas. Tra i motivi della protesta anche la decisione di Hamas di tassare del 15% il sussidio mensile, 100 dollari al mese, che gli abitanti della Striscia ricevono dal Qatar. “Vergogna” e “Shia!” (cioé “Iraniani!”) gli slogan di scherno e di protesta scagliati all’indirizzo di Hamas dai dimostranti. La reazione della polizia di Hamas é avvenuta con la prevedibile brutalitá: la manifestazione é stata infatti dispersa con la violenza. La milizia di Hamas ha fatto fuoco ad altezza d’uomo, bastonato decine di uomini e donne e distrutto i cellulari dei manifestanti. Ciononostante, da ore i social sono invasi dalle immagini delle proteste e della brutale repressione. Alla protesta hanno fatto seguito centinaia di arresti, tuttora in corso.