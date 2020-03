Spesabond

Arriva un milione di euro per chi è in difficoltà alimentare

Il Governo ha stanziato 400 milioni di euro per far fronte alla crisi economica che tanti cittadini stanno vivendo a seguito dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di risorse destinate a misure di solidarietà alimentare, dunque per aiutare le persone nell’acquisto di alimenti e beni di prima necessità.

A Reggio Emilia arriveranno circa 900mila euro. Una cifra importante che distribuiremo alle famiglie più bisognose, agli anziani e alle persone in difficoltà. Nei prossimi giorni comunicheremo le modalità per richiedere e ottenere i buoni spesa e i generi alimentari.

Forza Reggio, restiamo uniti.