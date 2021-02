Sanremo, Draghi canterà “Se stiamo insieme (ci sarà un perché)”

Via libera al Festival della canzone italiana, che si terrà dal 2 al 6 marzo. Si vocifera che l’ospite d’onore dell’ultima serata potrebbe essere nientemeno che il premier incaricato Mario Draghi, che in coppia con Riccardo Cocciante riproporrà la canzone “Se stiamo insieme”, canzone vincitrice del Festival 30 anni or sono (anno 1991). Ovviamente con un paio di strofe riadattate alla situazione politica di oggi. Eccole in anteprima:

Ma quante storie ho già vissuto nella vita

E quante programmate chi lo sa

Sognando ad occhi aperti

Storie di stati da salvare e grandi incontri in area Ue

storie di mercati, moneta bolsa e Bce

E poi tornare qui, riprendere la vita

Dei giorni uguali ai giorni

Discutere con voi

Sfiancarmi coi bla-bla di partitini inermi

No non lo posso accettare

Non è la vita che avrei voluto mai desiderato vivere

Non è quel sogno che ora mi fa piangere

Eppure io non credo questa sia

L’unica via per noi…