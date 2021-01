Responsabili, volenterosi, costruttori e…

La confezione originale di uno dei giocattoli della serie Transformers, sempre molto amata dai ragazzi di tutto il mondo. L’Italia ha avuto 66 governi in 75 anni, e solo quelli di De Gasperi e di Berlusconi sono rimasti in carica i 5 anni previsti, arrivando cioè alla scadenza naturale della legislatura.

Ultime ore, quelle decisive, per la crisi di governo aperta da Renzi: domani, martedì, sapremo se Conte avrà i numeri per proseguire. Intanto, in Parlamento (specie al Senato), è corsa contro il tempo per trovare chi sia disposto ad appoggiare, per salvarla, l’attuale maggioranza.