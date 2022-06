Che figo l’Orlando innamorato a fumetti!

Sabato 28 maggio, nella Rocca dei Boiardo di Scandiano, all’interno delle celebrazioni per i 20 anni di attività del Centro Studi Matteo Maria Boiardo, è stato presentato il primo volume di un prezioso libro, un graphic novel, dedicato proprio al capolavoro del poeta e letterato scandianese, vale a dire il celebre Orlando innamorato. In quest’occasione è stata anche inaugurata una mostra con le tavole originali del fumetto e una serie di omaggi a Boiardo realizzati da altri artisti della Scuola Comics.

Il volume (https://segnidautore.it/ product/orlando-innamorato-il- giardino-di-dragontina-e- rocca-crudele/) è nato per iniziativa dello stesso Centro Studi Matteo Maria Boiardo di Scandiano (http://boiardo.letteratura. it/), che unisce studiosi di molte università non solo italiane, allo scopo di avvicinare i giovani alla lettura di un poema che ancora rimane all’ombra del più noto seguito ariostesco.

Della stesura del soggetto si sono occupati Elisabetta Menetti (professore associato di letteratura italiana all’Università di Modena e Reggio Emilia) e Carlo Baja Guarienti (storico dell’Università di Venezia Ca’ Foscari), che hanno lavorato sul poema e sulla riscrittura in prosa di Gianni Celati. Per questo primo volume, che racconta l’inizio dell’amore di Orlando per Angelica, si è scelto di introdurre la storia e narrare due episodi della prima parte del poema, ovvero l’imprigionamento di Orlando nel magico giardino della fata Dragontina e l’avventura di Ranaldo a Rocca Crudele (l’episodio più cruento e quasi horror del poema); nei prossimi anni seguiranno le altre vicende di Angelica e dei paladini di Carlo Magno.

A tradurre il soggetto in fumetto sono stati lo sceneggiatore Marco Aldrighi e l’illustratrice Lucia Gabbi, giovani talenti formatisi alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia.