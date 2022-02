A mare estremo, estremo docufilm: il velista solitario Cappelletti questa sera al cinema Cristallo per parlare delle sue imprese oceaniche

Il Circolo Velico Nonsolovela, martedì 8 febbraio alle ore 20.45, organizza un incontro, aperto al pubblico, con il grande velista Francesco Cappelletti, presso il Cinema Cristallo (via A. Ferrari Bonini, 4) a Reggio Emilia.

Il quarantenne velista toscano è l’unico italiano che ha partecipato alla Golden Globe Race 2018, la prima riedizione della regata omonima del 1968, una delle sfide più estreme e controverse nella storia della vela in solitaria: il giro del mondo senza scalo, senza assistenza e con vecchi sistemi di navigazione.

La serata inizierà con la proiezione del lungometraggio “30.000 Miglia al Traguardo”, vincitore nel 2021 del premio Best Documentary al Caorle Independent Film Festival.

Il documentario racconta la storia del giovane velista dall’iscrizione alla gara, nell’estate del 2017, per svelare tutti i retroscena della preparazione tecnica e umana di un uomo che ha fatto di tutto per realizzare il suo sogno, in bilico tra vita privata e desiderio di raggiungere il sogno di navigare nei mari più remoti. Quando finalmente Cappelletti si trova da solo in mare aperto, il viaggio continua tra momenti di introspezione, rischi e difficoltà inaspettate. Il documentario testimonia non solo la passione per la vela e per la navigazione, ma anche i sentimenti e le curiosità in grado di far compiere agli uomini imprese tanto estreme.

L’ospite e protagonista della serata Francesco Cappelletti, al termine della proiezione, sarà a disposizione del pubblico per rispondere alle domande sulla sua storia umana e di velista appassionato.

Biglietti anche in prevendita (7 euro) sul sito Movieday.it

Obbligatorio il Green Pass Rafforzato e la mascherina FFP2.

Trailer https://vimeo.com/modiomedia/30000miglia-trailer

Pagina Facebook https://www.facebook.com/30000migliafilm/

Press kit https://bit.ly/3uHcDnM

“An epic journey before the gun, a classically human story after! Loved it!” (“Un percorso epico prima della partenza, una storia umana dopo! Mi è piaciuto molto!”). — Don McIntyre, fondatore e direttore, Golden Globe Race.

“...a me il docufilm è piaciuto molto. E mi è piaciuto molto anche come è venuto fuori Francesco e il suo sogno. Perché di questo s’è trattato. Navigare fino a vedere l’albatro reale. Belle riprese, bel montaggio, sostanza, mare, poesia…” — Fabio Pozzo, giornalista, La Stampa.

Il Circolo Velico Nonsolovela di Reggio Emilia è una realtà sportiva consolidata. Da trent’anni aiuta gli appassionati di vela e di mare a praticare questa attività, che sembrerebbe così poco affine alle nebbie invernali della pianura padana, ma che in tutta la provincia raccoglie un alto numero di praticanti a diversi livelli. Nato da una sezione della polisportiva dell’Ospedale Santa Maria Nuova e dell’Ausl di Reggio Emilia e progressivamente cresciuto diventando Associazione sportiva dilettantistica, il gruppo di appassionati costituisce, di fatto, il riferimento associativo di quanti praticano vela a Reggio Emilia e dintorni. Oltre alle attività in acqua, il Circolo promuove conferenze sulla cultura marinaresca e serate tematiche in cui ascoltare dalla viva voce dei protagonisti le grandi storie di vela: l’impresa sportiva in solitario, la mitica regata oceanica, la vita trascorsa veleggiando fra lontani atolli.