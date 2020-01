La befana con la scopa ogni festa spazza via, Ma sabato iniziano i saldi nella nostra regione e il 26 si vota

La Befana, corruzione lessicale di Epifania, è una figura folcloristica legata alle festività natalizie, tipica di alcune regioni italiane e diffusasi poi in tutta la penisola italiana. Secondo la tradizione, si tratta di una donna molto anziana che vola su una logora scopa per fare visita ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio (la notte dell’Epifania) e riempire le calze lasciate da essi, appositamente appese sul camino o vicino a una finestra; generalmente, i bambini che durante l’anno si sono comportati bene riceveranno dolciumi, caramelle, frutta secca o piccoli giocattoli. Al contrario, coloro che si sono comportati male troveranno le calze riempite con del carbone o dell’aglio e, nei casi estremi, cioè di colpe gravi, pure con i santini elettorali dei candidati alle elezioni regionali del 26 gennaio.

Al via sabato, in tutta la regione, le vendite di fine stagione. Per i saldi, le famiglie italiane e emiliano-romagnole spenderanno in media 324 euro nell’acquisto di abbigliamento, calzature e accessori. A stimarlo è la Confcommercio secondo cui la spesa media a persona è prevista sui 140 euro. In Italia i saldi interesseranno 15,6 milioni di famiglie per un movimento complessivo di 5,1 miliardi di euro. “Ci sono ottime aspettative da parte dei commercianti – commenta in una nota della Confcommercio regionale il Presidente di Federazione Moda Italia Emilia-Romagna, Marco Cremonini – che sono pronti ad accogliere nei loro punti vendita i consumatori ed i tanti turisti che in questi giorni stanno visitando la nostra Regione. Nonostante la crescente concorrenza dei colossi on-line – aggiunge – saranno saldi all’insegna dell’ottimismo, perché mentre il commercio on-line non è che un arido ‘clic’ sulla tastiera, i nostri negozi – chiosa Cremonini – sono prima di tutto luoghi di incontro”. (Ansa)