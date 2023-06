Zuccherolandia: basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù…

Reggio Emilia si prepara ad accogliere Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari, che il 9 e 10 giugno torna nella sua città per due attesissimi concerti alla Rcf Arena.

E il centro storico per l’occasione non può non vestirsi a festa il prossimo weekend, con le proposte a tema di ‘Il centro storico al ritmo di Zucchero Sugar Fornaciari’, nell’ambito del cartellone ‘Insieme batte forte il cuore della città!’ promosso dal Comune con il sostegno di Iren.

Giovedì 8 giugno, in via Crispi, verranno installate apposite luminarie ‘in forma di parole’, che riproporranno temi del testo di uno dei pezzi più famosi del bluesman reggiano: la bellissima Diamante. Le luminarie verranno accese venerdì 9 giugno.

Le parole della canzone, che prende il nome dalla nonna, evocano la rinascita che segue la fine di una guerra. Una rinascita spirituale, ma anche fisica e materiale, incarnata dall’immagine dei nevai che fioriscono, dai vinai che aprono bottega, dalle persone che tornano a passeggiare lungo le strade del paese.

Questo il testo, liberamente tratto dalla canzone, che sarà proposto con l’installazione delle luminarie.

“Diamante

Respirerò l’odore dei granai

Impareremo a camminare per mano insieme

Ballare piano in controluce

Moltiplicare la nostra voce

Delmo vin a’ cà

Zucchero Sugar Fornaciari”. (però…ndr)

Le luminarie resteranno per tutto il periodo estivo e verranno messe all’asta in ottobre, in occasione di un evento dedicato con raccolta di fondi destinati a progetti a sostegno della Romagna.

Di Zucchero Fornaciari racconteranno anche numerose vetrine dei negozi del centro, decorate da oggetti e abbigliamento messi a disposizione dal suo fans club, così come in alcuni ristoranti verranno proposti menù e piatti a tema, sul filo della tradizione culinaria reggiana.

In occasione del doppio concerto di Zucchero in programma alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia venerdì 9 e sabato 10 giugno sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina, in particolare la chiusura di Via del Chionso nel tratto tra Via Saragat e Via dell’Aeronautica e di Via montagnani Marelli a partire dalle 15/15.30. Via dell’Aeronautica resterà percorribile solo per chi sarà diretto al parcheggio ‘Aeroporto’ (con prenotazione).

La limitazione sarà attiva in direzione Correggio dalle 15-15.30, mentre in direzione centro sarà definita in loco in base alle condizioni del traffico.

Per ragioni di sicurezza, se necessario, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti segnalati in loco dalle forze dell’ordine. L‘inizio del concerto è previsto alle 21, con apertura dei cancelli alle 17. Per rendere più semplici ed agevoli i controlli e l’ingresso, invitiamo tutte e tutti ad arrivare con un po’ di anticipo, possibilmente entro le 19.30.

Per tutte e tutti coloro che ne hanno la possibilità, il suggerimento è di raggiungere il concerto di Zucchero a piedi o in bicicletta. Cicli e motocicli non potranno essere posteggiati nè all’interno della RCF Arena, nè su Via dell’Aeronautica.

Percorsi consigliati per raggiungere i parcheggi

Tutte le informazioni sulla prenotazione e gestione dei parcheggi sono disponibili sul sito Parkforfun che ha attivato 2 parcheggi a pagamento:

Parcheggio Aeroporto;

Parcheggio Via del Chionso

Parcheggio Aeroporto

Per chi arriva da Sud : Via Martiri di Cervarolo>Via dell’Aeronautica.

: Via Martiri di Cervarolo>Via dell’Aeronautica. Per chi arriva da Est : autostrada A1 uscita Modena Nord > Via Cartesio (SS9 Via Emilia) > Via F. Bocconi (SS9) direzione Scandiano > Via Monsignor A. Cocconcelli (SP114) > Via Osvaldo Salvarani (SP114-Tangenziale Sud-Est) > Via Osvaldo Piacentini (SP114-Tangenziale Sud-Est) > Via Martiri di Cervarolo > Via del Partigiano > Via Aeronautica.

: autostrada A1 uscita Modena Nord > Via Cartesio (SS9 Via Emilia) > Via F. Bocconi (SS9) direzione Scandiano > Via Monsignor A. Cocconcelli (SP114) > Via Osvaldo Salvarani (SP114-Tangenziale Sud-Est) > Via Osvaldo Piacentini (SP114-Tangenziale Sud-Est) > Via Martiri di Cervarolo > Via del Partigiano > Via Aeronautica. Per chi arriva da Ovest : Uscita 3>Via Vertoiba>Via dell’Aeronautica.

: Uscita 3>Via Vertoiba>Via dell’Aeronautica. Per chi arriva da Nord: Via Vertoiba>Via dell’Aeronautica.

Parcheggio Via del Chionso

Per chi arriva da Nord : uscita 4 della Tangenziale>Via Morandi>Via Adua.

: uscita 4 della Tangenziale>Via Morandi>Via Adua. Per chi arriva da Ovest, sud o Est: uscita 4 della tangenziale>Via Gramsci>Via del Chionso.

Informazioni sulla viabilità

Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune al numero 0522.456660, attivo:

venerdì 9 giugno dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.30;

sabato 11 giugno dalle 15.00 alle 20.30.

Modifiche al Trasporto Pubblico Locale

Per tutte le eventuali modifiche al Trasporto Pubblico Locale è possibile consultare il sito seta.it/re.

Altre informazioni utili

Consumo di alcol e bevande

Per agevolare il corretto svolgimento delle manifestazioni, sono inoltre in vigore alcuni provvedimenti per limitare il consumo di alcol e di bevante in contenitori di vetro.

Informazioni sull’evento

