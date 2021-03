Welfare on the road: Care Expert e Farmacie Comunali insieme per aiutare i cittadini a gestirsi dopo la prenotazione del vaccino

Il servizio attivo il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 davanti alla Farmacia Comunale di via Gramsci e presso l’Ente Fiera di via Filangieri dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17. Il camper “Welfare on the road” torna sulle strade di Reggio Emilia per svolgere la sua funzione di servizio ai cittadini.

Grazie a un accordo siglato tra Care Expert, consorzio di cooperative presenti su tutto il territorio nazionale che fornisce servizi socio-assistenziali e sanitari, e Farmacie Comunali Riunite la postazione mobile attrezzata e allestita ad ufficio è a disposizione dei cittadini di Reggio Emilia che aderiscono alla campagna vaccinale contro Covid-19.

I cittadini possono rivolgersi agli operatori di Care Expert per essere supportati nella gestione delle procedure da effettuare tra la prima e la seconda somministrazione del vaccino.

Gli operatori di Care Expert sono professionisti formati per garantire competenza e riservatezza. Inoltre, nello svolgimento del servizio, indossano i dispositivi di protezione individuale e adottano tutte le misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

I cittadini, dopo aver effettuato la prenotazione per il vaccino presso le sedi delle farmacie comunali, possono richiedere assistenza per sbrigare tutte le pratiche burocratiche tra la somministrazione della prima e la seconda dose del vaccino telefonando all’operatore di Care Expert al n. 337.1318883 che fisserà un appuntamento presso lo sportello mobile “Welfare on the road”.

L’ufficio mobile è situato nei pressi della Farmacia Comunale di via Gramsci 54 tutti i martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00.

Lo sportello “Welfare on the road” è a disposizione dei cittadini che ne fanno richiesta anche davanti alle sedi vaccinali allestite presso l’Ente Fiera di via Filangieri a Reggio Emilia dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00.