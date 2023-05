Vuparcheggià? Sì ma a pagamento

Nei parcheggi di Reggio Emilia di via Cecati (ad esclusione del lato del cimitero che rimane gratuito) quello della ex Polveriera e nel parcheggio dell’ex “gasometro” in zona tribunale”, la sosta non è prevista a pagamento entro la fine del mandato”. Lo assicurano il sindaco Luca Vecchi e l’assessore alla Mobilità Carlotta Bonvicini, rimandando i possibili malumori su uno dei progetti previsti dal Piano urbano della mobilità sostenibile, che rientra però nelle azioni di medio o lungo periodo.

Il provvedimento, spiega l’assessore Bonvicini, “è coerente con la strategia ordinatoria che vogliamo attuare sui parcheggi in centro storico: evitare l’occupazione per tutto il giorno degli stalli e favorirne invece una elevata rotazione, a beneficio dei visitatori e dei commercianti”. Come? Facendo leva sulle tariffe che seguiranno il criterio della maggior vicinanza al centro storico e potenziando il servizio pubblico locale a servizio delle aree di sosta più distanti.

Infine, conclude Bonvicini, “stiamo dialogando anche con i gestori delle aree private per mettere in rete tutti i parcheggi, come ad esempio quello dell’ex caserma Zucchi, che secondo noi va sfruttato di più”.