Votare oh oh…tutti i numeri elettorali del Comune di Reggio in vista del 26 gennaio

Domenica 26 gennaio, in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione del presidente e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, a Reggio Emilia verrà riproposto il Sistema di rilevazione e consultazione dei risultati tramite l’utilizzo della rete Internet.

Il sistema prevede l’inserimento dei dati e la possibilità di consultazione in tempo reale collegandosi direttamente al sito elezioni.comune.re.it

Tale consultazione è limitata al comune di Reggio Emilia.

I dati relativi ai Comuni della provincia sono disponibili invece sul sito elezioni.provincia.re.it

Tre le rilevazioni sull’affluenza alle urne: domenica 26 gennaio alle ore 12, 19 e 23.

I seggi saranno aperti domenica 26 gennaio dalle 7 alle ore 23. Da quell’ora saranno disponibili in rete:

la percentuale dei votanti alla chiusura dei seggi

e successivamente i risultati definitivi.

Considerata la possibilità di consultare permanentemente i risultati elettorali sulla rete Internet, il Comune non fornirà elenchi cartacei dei risultati a partiti politici, organi di informazione, associazioni o privati.

Sul sito del Comune, è presente la funzione di ricerca del seggio di votazione, a partire dal codice fiscale o dal numero di tessera elettorale del cittadino, per facilitare coloro che eventualmente avessero cambiato residenza.

ELETTORI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Totale votanti elezioni Regionali 125.035 (di cui 64.538 donne e 60.497 uomini)

Votano per la prima volta: 1.035 (di cui 509 donne e 526 uomini)

Elettori più giovani (nati il 26/01/2002) n. 6

Elettore più anziano (data di nascita 11/02/1911) n. 1

Sezioni elettorali: 160 ripartite in 53 sedi (la sezione n.1 è allestita presso il Liceo “Ariosto” in piazzetta Pignedoli 2)

Seggi speciali: 8 (compresi 2 presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova)

Seggi volanti: 15

Seggi per voto domiciliare: 2

TESSERE ELETTORALI

Si vota con la tessera (valida per 18 tornate elettorali) che è stata recapitata a tutti gli elettori. Solo coloro che votano per la prima volta riceveranno a casa la tessera elettorale. I cittadini che ne siano sprovvisti o l’abbiano perduta, possono ottenere un duplicato rivolgendosi all’Ufficio Elettorale di via Toschi 27, elettorale@comune .re.it

venerdì 24 e sabato 25 gennaio dalle 8 alle 18

domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23

RILASCIO CARTE D’IDENTITÀ

Gli elettori sprovvisti di documento di identità possono rivolgersi, per il rilascio o il rinnovo, agli sportelli dell’ufficio Anagrafe di via Toschi 27 nei seguenti giorni e orari:

fino a sabato 25 gennaio: tutte le mattine dalle 8.15 alle 12; sabato mattina e martedì pomeriggio solo su appuntamento chiamando il call center allo 0522/585958

domenica 26 gennaio: dalle 7 alle 23 senza bisogno di appuntamento.

COMPOSIZIONE SEZIONE ELETTORALE

COMPOSIZIONE SEGGI ORDINARI (n. 160)

1 presidente

1 segretario

4 scrutatori

Compensi:

presidente: 150 euro

segretario e scrutatori: 120 euro

COMPOSIZIONE SEGGI SPECIALI (n. 8)

1 presidente

2 scrutatori di cui 1 svolge anche funzioni di segretario

Compensi:

presidente 90 euro

segretario e scrutatore 61 euro

Spesa presunta per il Comune 121.696,00 euro

********

SPESA COMPLESSIVA PREVENTIVATA DAL COMUNE

Per queste elezioni, il Comune prevede una spesa complessiva di circa 481.196,00 euro (dei quali 121.696,00 euro per compensi di presidenti e scrutatori; 200.000,00 euro per acquisti ed affidamento di servizi vari; 159.500,00 euro per il personale).

Le spese sostenute saranno successivamente rimborsate totalmente dalla Regione ai sensi della normativa statale e regionale vigente stante comunque il principio per cui le spese rimborsabili soggiacciono ad un importo massimo e che le eventuali eccedenze, rispetto all’importo massimo assegnabile, resteranno a carico del Comune.