Visto, si annulli! Biblioteche aperte ma “a distanza d’uomo” e tutti gli appuntamenti cancellati

Le biblioteche di Reggio sono aperte negli orari consueti, tuttavia ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.3.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” applicano le seguenti misure allo scopo di limitare il diffondersi del virus.

Verrà pertanto ridotto il numero dei posti a sedere negli ambienti della Biblioteca per rispettare le distanze di sicurezza prescritte – almeno 1 metro – e saranno monitorate le presenze per consentire alle persone di distribuirsi equamente in tutti gli spazi.

Allo scopo inoltre di adottare le misure di prevenzione necessarie al contenimento del Corona virus, le attività laboratoriali per le scuole e tutti gli eventi per adulti e per ragazzi in programma in Biblioteca Panizzi e Decentrate dal 2 all’8 marzo compreso sono annullate.

Ecco l’elenco:

> giovedì 5 marzo

dalle ore 14.30 alle 16.30 | Spazio Culturale Orologio

Corso cinema!

a cura di un regista esperto in cortometraggi

età da 11 a 15 anni | su prenotazione

> giovedì 5 marzo

ore 16.45 | Centro Sociale Primavera . Masone

In biblioteca a quattro zampe

Letture e attività assistita con animali

a cura di Carmela Augelli

e il coniglietto Gigi

da 5 a 10 anni . su prenotazione

> venerdì 6 marzo

ore 9.00 e 10.45 | Cinema Rosebud

LUIGI BALLERINI

scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado

> venerdì 6 marzo

dalle ore 14.30 alle 16.30 | Spazio Culturale Orologio

Tinkering energia green

Costruzione di prototipi per l’utilizzo di energia rinnovabile

età da 15 – 19 anni | su prenotazione

> venerdì 6 marzo

ore 17.00 | Spazio Culturale Orologio

ATELIER MUSICA

musica nella storia

i contesti musicali dal medioevo ad oggi

età 11-15 anni_su prenotazione

> venerdì 6 marzo

ore 17.30 | Sala Planisfero, Biblioteca Panizzi

L’eredità di Angelo Davoli

Presentazione del decimo volume del catalogo generale della Raccolta “A. Davoli”, a cura di Zeno Davoli

> venerdì 6 marzo

ore 21.00 | Spazio Culturale Orologio

Semplicemente donne

letture in occasione della giornata internazionale della donna

età da 15 – 99 anni | su prenotazione

> sabato 7 marzo

dalle 9.30 alle 11.30 | Centro vaccinale – Padiglione Bertolani

Storie e letture, non solo punture

i volontari NatiperLeggere intrattengono bambini e genitori

a cura di Biblioteca Santa Croce

> sabato 7 marzo

dalle 10.00 alle 12.00 | Biblioteca Santa Croce

Trasformazioni. Dall’arte del gioco al mondo del teatro

Laboratorio espressivo di introduzione alla conoscenza del teatro

a cura della Fondazione Famiglia Sarzi

in collaborazione con Qua – Quartiere Bene Comune

da 6 a 10 anni . su prenotazione

> sabato 7 marzo

ore 11.00 | Sala Mostre, Biblioteca Panizzi

Visita guidata alla mostra Raffaello e l’incisione europea dal Cinquecento all’Ottocento

> domenica 8 marzo

ore 11.00| Sala Reggio, Biblioteca Panizzi

L’amore oggi: racconti veri di relazioni amorose

Presentazione del libro “Lei” di Luisa Codeluppi

Sono inoltre sospesi gli incontri dei gruppi di lettura previsti questa settimana