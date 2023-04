Variazione di bilancio anche per incentivare le politiche di Partecipazione nei quartieri

Licenziata dalla giunta, è stato approvata dal Consiglio comunale una variazione al Bilancio 2023-2025, che consegue alla modifica mirata di alcune parti della programmazione dell’Amministrazione comunale.

La Variazione, riferita all’anno incorso, si rende necessaria in particolare per provvedere alla reiscrizione di progetti di investimento finanziati interamente o in parte con risorse del Pnrr ed il cui progetto definitivo-esecutivo non era stato approvato nel corso del 2022 o per recepire trasferimenti statali finanziati con la Legge di stabilità 2023. Altre modifiche, di minore entità economico-finanziaria, riguardano invece adeguamenti e recepimenti di nuove risorse destinate alla spesa corrente.

“Si tratta di una variazione incrementativa di risorse derivanti da trasferimenti statali, concentrata in particolare sugli investimenti, che vengono sostenuti dal Pnrr complessivamente con circa 100 milioni di euro dal Pnrr – ha spiegato il sindaco Luca Vecchi, presentando la delibera al Consiglio – Sono risorse non ancora disponibili alla fine della scorso anno, quando il Previsionale è stato approvato, e che ora vengono inserite a Bilancio, aggiornando e rafforzando il quadro dei finanziamenti, e destinate ad ambiti strategici, progetti e azioni programmate dall’Amministrazione”.

La votazione del Consiglio ha avuto l’esito seguente: 19 favorevoli (Pd, Più Europa, Europa Verde, Reggio E’), 10 contrari (Lega-Salvini premier, Forza Italia, Alleanza civica, Fratelli d’Italia, Coalizione civica, Movimento 5 Stelle).

SPESA CORRENTE – Le integrazioni di spesa corrente corrispondono a un totale di 1.213.424 euro, per garantire i progetti e le attività già declinati in sede di Bilancio di previsione, finanziabili sia con economie per 300.000 euro legate alla dinamica del costo dell’energia rispetto alla situazione prevista a Bilancio iniziale, sia applicando la maggiore entrata di 913.424 euro da trasferimenti ministeriali per il reintegro straordinario del Fondo di solidarietà comunale-Fondo Tasi, utilizzabili in quanto previsti dalla Legge di stabilita a Bilancio già approvato.

Fra le voci più significative: 200.000 euro per le politiche di Partecipazione nei quartieri;

200.000 euro per la realizzazione Giochi del Tricolore; 200.000 euro da trasferimenti per compartecipazione comunale a spesa sociale Ausl; 90.000 euro per videosorveglianza e sicurezza informatica; 80.000 euro per sagre ed eventi in centro storico; 40.000 euro per noleggio e deposito biciclette; 60.000 euro per mostre e biblioteche.

INVESTIMENTI – Per la parte investimenti, la Variazione include il recepimento di contributi per 40.231.923 euro, a cui si aggiungono 1.140.891 euro di fondi propri (comunali) e 1.450.000 euro di mutui per la realizzazione delle opere.

Tra le opere che rientrano nel pacchetto ed erano in parte già previste dal Piano investimenti e dal Programma triennale dei lavori pubblici rientrano fra l’altro, finanziati con contributi Pnrr di diversa entità: 4 nuove mense scolastiche, interventi di riqualificazione e sicurezza in 8 edifici scolastici; la superciclabile Mediopadana-confine comunale e il completamento della ciclabile San Lazzaro-centro città, completamento della Ciclovia 1 ovest Via Emilia a Pieve Modolena e Cella, nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte, sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna Centro storico-Santa Croce, nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport, BiciLab nel quartiere Mirabello; siti urbani ‘orfani’ (area ex Macello Tecton ed ex area produttiva polifunzionale Gold), progetto Pinqua; riqualificazione di piazza del Popol Giost, dei Chiostri di San Domenico, del teatro Piccolo Orologio, degli Orti di Santa Chiara; riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità; riqualificazione dei parchi del Gelso e del Popolo; interventi di riqualificazione di edifici di edilizia pubblica.

Fra gli altri progetti 2022 reinseriti: riqualificazione del parco Noce nero, realizzazione di una pista ciclopedonale e riqualificazione urbana di via Pigoni-via Sottili a Codemondo; realizzazione di interventi di viabilità alternativa dovuti alla soppressione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria regionale; potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni sostenibili), completamento della ciclovia 9 e greenway del Crostolo (collegamento Centro storico-Area Nord, interventi di regolazione del traffico connessi al Pums, ponte di collegamento stradale tra l’area operativa dell’Aeroporto di Reggio Emilia e la via Montagnani Marelli; diversi interventi di efficientamento energetico e riqualificazione di alloggi pubblici; interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati; opere di mitigazione, riqualificazione e moderazione stradale, efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’accessibilità scuole e forestazione urbana a Gavassa.