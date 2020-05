Valeria Montanari si dimette da assessore comunale, andrà in Regione per un incarico importante

Valeria Montanari, assessora a Città collaborativa, Lavori pubblici, Cura dei quartieri e Trasformazione digitale, con delega a Partecipazione, Laboratori cittadini, Centri sociali, Cura della città, Innovazione tecnologica e Attuazione del programma ha rimesso il proprio mandato nelle mani del sindaco.

Dice l’assessore: “Ho deciso di dimettermi da assessora del Comune di Reggio Emilia, per ragioni personali e professionali che mi hanno portata verso altre scelte. Questi 6 anni a servizio della città come assessora sono stati ricchi di complessità ed entusiasmo, pieni di azioni faticose e grandi soddisfazioni. Lavorare per Reggio Emilia è stato un grande onore. Mi auguro di aver intrapreso questo ruolo nella giusta maniera: ho cercato di impegnarmi per quanto mi fosse possibile, a volte portando a casa risultati, altre senza riuscirci. L’ho fatto sempre con onestà, rigore e coerenza, valori che appartengono alla mia storia personale e politica”.