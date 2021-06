Unmasked! Però che afa…

Nell’Italia che da lunedì 28 è tutta bianca e dove si può stare senza mascherina se si è all’aperto, ci sono ancora due milioni e 700 mila cittadini che hanno più di 60 anni e non hanno fatto neanche una dose di vaccino, dunque non hanno alcuna protezione contro il Covid nonostante siano la categoria che rischia le conseguenze più gravi in caso di contagio.

Nel Reggiano il via libera all’aperto è stato ben recepito visto che già la maggioranza delle persone sta girando “smascherata”, una possibilità importante anche perché si ha bisogno di tutto l’ossigeno e l’aria possibili cll caldo intenso di questo periodo. Fino a martedì 29 giugno infatti, è prevista una nuova ondata di calore con temperature che potrebbero raggiungere i 36 gradi e possibili disagi per i cittadini specialmente della pianura.

L’Ausl, così come previsto dal piano di prevenzione, ha allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana, oltre agli hub e ai centri vaccinali interessati.