Un’iniziativa del cuore

Questo progetto nasce nei giorni in cui si avvicinavano le dimissioni di Romano Ferretti, nel mondo del calcio conosciuto anche come Stagnola, dall’Ospedale S. Anna di Castelnovo né Monti dove, reduce dalla rianimazione del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove con grande competenza e professionalità gli sono state prestate le prime cure che gli hanno permesso di salvarsi a seguito di un arresto cardiaco avuto il 6 febbraio, è stato ricoverato per sei settimane prima nel reparto di Anestesia e Rianimazione del Dott. Ermanno Briglia e poi, nel tipico decorso di tali patologie, nel reparto di Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica del Dott. Massimo Calzolari. In quei giorni di gioia Romano e suo fratello Tiziano hanno sentito il desiderio di esprimere in modo concreto la propria gratitudine verso i due reparti, di assoluta eccellenza, e soprattutto verso le qualità professionali ed umane del personale medico ed infermieristico che hanno seguito la degenza di Romano in questa struttura del nostro Appennino spesso dimenticata.

Insieme a Sonia Cavecchi, Responsabile Infermieristico e Tecnico sia dell’Anestesia e Rianimazione che della Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica, l’attenzione è caduta immediatamente sul giardino esterno, attiguo ai reparti, in cui è organizzato il percorso riabilitativo a disposizione delle persone dove, appena possono uscire dalle loro camere, vi possono riprendere a muovere i primi passi all’aria aperta. Un bellissimo spazio immerso nel verde e nella natura utilissimo alle persone in termini di qualità sia della ripresa che del tempo di permanenza nella struttura… perché se le cure ed i medicinali aiutano il corpo nulla come la natura e l’aria delle nostre montagne può aiutare lo spirito.

Obiettivo del progetto, che abbiamo chiamato “Il nostro cuore… per il tuo cuore” è il cercare di promuovere, in collaborazione con l’Associazione “Vogliamo la luna” ODV con i progetti Cieli Sereni e Nautilus, una raccolta fondi, piccola o grande che sia, finalizzata a rendere questo giardino uno spazio sempre più curato e completo sia in termini di ambiente che di attrezzature, e mai come in questa occasione ogni piccolo pensiero dal profondo del nostro cuore potrà aiutare il cuore di tante altre persone a riprendersi, in mezzo al verde, la propria salute e vita quotidiana.

Chi volesse contribuire a questa iniziativa può effettuare la propria donazione tramite un bonifico sul conto corrente dell’Associazione “Vogliamo la luna” avente IBAN IT57F0707266280000000103801 mettendo come causale del bonifico: Erogazione Liberale per progetto Il nostro cuore … per il tuo cuore.

Grazie a tutti… di cuore.