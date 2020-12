Una poltrona per uno

Dopo l’emergenza sanitaria, l’impoverimento delle famiglie è il grande dramma causato dal Coronavirus. A causa della perdita del lavoro, sono in preoccupante aumento le famiglie completamente prive di mezzi di sostentamento; molte altre sono costrette a rinunciare alle spese per i bisogni primari, come la salute, la cura dei familiari e l’istruzione.

Un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti anche nel nostro territorio, aumentando il divario sociale tra chi ha di più e chi di meno.

Nell’ultimo anno su 10 famiglie che hanno chiesto aiuto alla Caritas diocesana di Reggio Emilia e Guastalla 6 sono italiane. Alla precarietà economica di situazioni già note, oggi si aggiungono tante nuove povertà che rischiano di aggravarsi nel silenzio dell’indifferenza e della vergogna. Una sfida che i sistemi di welfare tradizionali non sono in grado di affrontare senza uno straordinario patto di solidarietà che coinvolga la comunità in tutte le sue articolazioni.

Anche gli 11 Club Lions attivi nel territorio della provincia di Reggio Emilia hanno contribuito per la propria parte ai progetti di aiuto nazionali e distrettuali, senza tuttavia trascurare il proprio territorio. Molti, infatti, i service realizzati dai vari Club a livello locale, in risposta al campanello d’allarme lanciato dalla Caritas diocesana.

1000 punte di Parmigiano Reggiano per la solidarietà – diventate presto 1800 punte del prezioso formaggio che andranno nelle case di altrettante famiglie bisognose, per un totale di 8000 persone che vivono in condizioni di accertata difficoltà – è soltanto una delle ultime iniziative realizzate dagli oltre 300 soci Lions reggiani, resa possibile anche grazie alla generosità di Parmareggio Spa che ha contribuito a sua volta, mettendo a disposizione il formaggio a un prezzo di favore.