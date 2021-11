Un Tondelli alternativo ma più esaustivo

“Tondelli: scrittore totale” è il titolo del nuovo saggio uscito in questi giorni per i tipi di Pendragon, realizzato da Sciltian Gastaldi, giornalista, docente universitario e studioso della figura e della poetica di Pier Vittorio Tondelli, che viene presentato venerdi 26 novembre alle 18.30 al Binario49 di via Turri, alla presenza dell’autore.

Gastaldi interloquirà con Pierluigi Tedeschi, scrittore e attore teatrale reggiano, e con il pubblico presente.

La serata è organizzata dalla storica Libreria del Teatro di Reggio Emilia e dal Binario49, in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa dello scrittore correggese. E’ la prima di numerose iniziative che Reggio Emilia e Correggio dedicano in queste settimane all’autore emiliano.

Tondelli fu uno scrittore “luridamente blasfemo” o “ispirato dalla grazia di Dio”? Le sue opere sono state omofobiche, simbolo di edonismo e frivolezza, o un esempio pop e camp di impegno sociale e controcultura gay? Come mai tutte le principali testate culturali cattoliche, così come illustri esponenti del movimento Lgbtq+, sono ossessionati dalla figura e dalle parole di Tondelli? Sciltian Gastaldi ha dedicato sette anni di studio a uno dei maggiori autori italiani del Novecento – il cantore degli anni Ottanta, il figlio anomalo del Settantasette bolognese, il primo di un romanzo sull’Aids – dando una risposta a queste domande. Ne viene fuori un Tondelli che non solo rientra a pieno titolo nella “littérature mineure” politica descritta da Gilles Deleuze e Félix Guattari, ma è anche il formidabile alfiere di quella cultura camp che si rifà al libertinismo illuminista per “dare voce a chi non ha voce”: emarginati, tossicodipendenti, transessuali, coppie gay, giovani. Un intellettuale cosmopolita a tutto tondo, sagace penna del suo tempo, proposto qui nell’abito che gli è proprio: quello di “scrittore totale”.

Di questo e altri temi si parlerà nella serata del Binario49. Per partecipare è consigliata la prenotazione telefonando allo 0522-438865 o inviando una mail a info@b49.it. Obbligo del greenpass.