Un pieno di musica dal vivo: “Correggio Jazz 2021”

Dalla zona gialla alla riapertura dei teatri: calano i contagi e tornano gli spettacoli dal vivo, anche musicali. Tra le prime rassegne da cui partire per festeggiare la ripresa delle uscite serali, nelle nostre zone, c’è Crossroads, l’ormai collaudato festival itinerante regionale – puntuale come ogni anno – organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, che stasera (17 maggio) prende il via proprio da Correggio, al teatro Asioli. Ebbene: benvenuto “Correggio Jazz 2021” (19ma edizione)! Da qui, poi, Crossroads proseguirà con oltre sessanta concerti in tutta la nostra regione, fino al mese di dicembre. A Correggio, nel solo mese di maggio (primo tempo di “Correggio Jazz”), ci saranno ben nove serate di spettacoli.

IL PROGRAMMA DI “CORREGGIO JAZZ 2021”

(inizio spettacoli ore 19.30, prezzi interi dai 12 ai 18 euro)

Questa sera, lunedì 17, si parte con l’atteso live di Giovanni Guidi e della sua Orchestra Little Italy, battezzata nel 2020: impossibilitato a coinvolgere i suoi più recenti friends statunitensi, il pianista si è circondato di dinamici esponenti del new jazz italiano.

Domani sera, martedì 18, invece, è la volta di un duo d’eccezione composto dallo spagnolo Chano Dominguez al pianoforte e dal brasiliano Hamilton de Olanda al mandolino.

Lunedì 17 maggio 2021

GIOVANNI GUIDI “ORCHESTRA LITTLE ITALY”

Giovanni Guidi – pianoforte, Fender Rhodes;

Stefano Carbonelli – chitarra;

Nicolò Francesco Faraglia – chitarra;

Federico Negri – batteria; Giovanni Iacovella – batteria

Martedì 18 maggio 2021

CHANO DOMINGUEZ & HAMILTON DE HOLANDA

Chano Dominguez – pianoforte;

Hamilton de Holanda – mandolino a 10 corde

E ancora:

Giovedì 20 maggio 2021

HELGA PLANKENSTEINER “BARIONDA”

Javier Girotto – sax baritono; Florian Bramböck – sax baritono;

Helga Plankensteiner – sax baritono; Giorgio Beberi – sax baritono;

Zeno de Rossi – batteria

Javier Girotto artist in residence

Sabato 22 maggio 2021

GUANO PADANO

“The Movie Soundtrack Project”

Da Morricone a Bob Dylan

Alessandro “Asso” Stefana – chitarra, steel guitar;

Danilo Gallo – basso elettrico; Zeno de Rossi – batteria

MATTEO BORTONE NO LAND’S

Julien Pontvianne – sax tenore, clarinetto; Francesco Diodati – chitarre;

Enrico Zanisi – Fender Rhodes, tastiere, effetti;

Matteo Bortone – contrabbasso, basso elettrico, elettronica;

Ariel Tessier – batteria

Domenica 23 maggio 2021

GREG BURK SOLO

“As a River”

Greg Burk – pianoforte

UNSCIENTIFIC ITALIANS Play the Music of BILL FRISELL

Alfonso Santimone – pianoforte, live electronics, direzione, arrangiamenti;

Mirco Rubegni – tromba, flicorno, corno francese; Fulvio Sigurtà – tromba, flicorno;

Filippo Vignato – trombone; Federico Pierantoni – trombone; Piero Bittolo Bon – sax alto, clarinetto, clarinetto basso; Cristiano Arcelli – sax alto, sax soprano, clarinetto basso;

Francesco Bigoni – sax tenore, clarinetto, live electronics; Beppe Scardino– sax baritono, clarinetto basso; Danilo Gallo – contrabbasso; Zeno de Rossi – batteria

Martedì 25 maggio 2021

LYDIAN SOUND ORCHESTRA feat. DAVID MURRAY

direttore Riccardo Brazzale

“Train Smoke, Rain Steam”

Musiche di Brazzale, Murray, Ellington, Metheny, Shepp, Nichols, Dolphy, Carla Bley

Mauro Negri – clarinetto, sax alto; Rossano Emili – sax baritono, clarinetto basso;

Gianluca Carollo – tromba, flicorno; Roberto Rossi – trombone;

Giovanni Hoffer – corno francese; Glauco Benedetti – tuba; Vivian Grillo – voce;

Paolo Birro – pianoforte; Marc Abrams – contrabbasso; Mauro Beggio – batteria;

Riccardo Brazzale – direzione e arrangiamenti

special guest David Murray – sax tenore, clarinetto basso

Venerdì 28 maggio 2021

FRANCO D’ANDREA NEW THINGS

Franco D’Andrea – pianoforte; Mirko Cisilino – tromba;

Enrico Terragnoli – chitarra, elettronica

Domenica 30 maggio 2021 – ore 18

ON TIME VARIABILE ORCHESTRA

“Correggio Songbook”

Cristina Renzetti – voce; Alessandro Paternesi – batteria;

Cristiano Arcelli – sax alto, direzione, arrangiamenti;

Marcello Allulli – sax tenore; Fulvio Sigurtà – tromba; Francesco Diodati – chitarra;

Enrico Zanisi – tastiere, elettronica; Francesco Ponticelli – contrabbasso

con i migliori allievi dei seminari “Correggio On Time”

produzione originale – ingresso gratuito

Jazz is the Place

Lunedì 31 maggio 2021

ON TIME BAND + special guest GABRIELE MIRABASSI

“Manacore” – La musica di Gianmaria Testa

Cristina Renzetti – voce; Alessandro Paternesi – batteria;

Cristiano Arcelli – sax alto, direzione, arrangiamenti;

Marcello Allulli – sax tenore; Fulvio Sigurtà – tromba; Francesco Diodati – chitarra;

Enrico Zanisi – tastiere, elettronica; Francesco Ponticelli – contrabbasso

+ special guest Gabriele Mirabassi – clarinetto

produzione originale

Sabato 12 giugno 2021

LEAGUE-LAURANCE-LOUEKE-BALLARD

Michael League – contrabbasso; Bill Laurance – pianoforte;

Lionel Loueke – chitarra; Jeff Ballard – batteria

Venerdì 16 luglio 2021 – Cortile Palazzo Principi

GONZALO RUBALCABA & AYMÉE NUVIOLA

“Viento y Tiempo”

Gonzalo Rubalcaba – pianoforte; Aymée Nuviola – voce

Venerdì 20 agosto 2021 – Cortile Palazzo Principi

SHAI MAESTRO QUARTET

Shai Maestro – pianoforte; Philip Dizack – tromba;

Jorge Roeder – contrabbasso; Ofri Nehemya – batteria

Teatro Asioli

Corso Cavour, 9

42015 Correggio (RE)

Tel – 0522/637813

Sito – www.teatroasioli.it – www.correggiojazz.it

Mail: biglietteria@teatroasioli.it – info@teatroasioli.it

Tutti i concerti hanno inizio alle ore 19,30 (se non altrimenti specificato)

Il programma e l’orario d’inizio dei concerti potranno subire variazioni a seguito di eventuali modifiche alla normativa anti-covid.

Abbonamento all’intera rassegna: euro 115,00

APERTURA BIGLIETTERIA DAL 10 AL 31 MAGGIO 2021

Da lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 19; sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Le sere di concerto dalle ore 18 fino a inizio concerto.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Dal 17 maggio sarà possibile acquistare i biglietti per i concerti della seconda parte (24-31 maggio, 12 giugno e 16 luglio). Si raccomanda di raggiungere il luogo di spettacolo con congruo anticipo, per facilitare l’accesso alla biglietteria e gli ingressi scaglionati.