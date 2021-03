Un catechismo da brivido

Una lettura nuova sull’intelligenza emotiva e spunti concreti su come possa essere applicata nell’azione pastorale, affinché quest’ultima diventi efficace, empatica, liberante, autenticamente sinodale. Questo, in estrema sintesi, il contenuto di INTELLIGENZA EMOTIVA E PASTORALE – Per un agire più efficace, empatico e liberante, il saggio pubblicato in questi giorni dalle Edizioni Paoline. L’autore è il reggiano Fausto Bizzarri, manager di professione.

Scrive l’Autore: “Possiamo definire una Pastorale Intelligentemente Emotiva come l’abilità di saper riconoscere le nostre emozioni e quelle altrui per una gestione interna ed esterna consapevole e positiva delle risorse che le emozioni generano, delle azioni e delle risorse personali e collettive, per attuare un’azione pastorale efficace, empatica, autenticamente liberante e ricca di energia, che possa arrivare al cuore delle persone per uno scambio di risonanza autentico, trascendente e profondo”.

Il libro di Bizzarri è il nuovo titolo della collana Quaderni Emmaus, curata dal Centro Studi Missione Emmaus, una realtà che accompagna diocesi, comunità pastorali, parrocchie, a entrare e attivare logiche e percorsi di cambiamento nella pastorale e nell’evangelizzazione. I testi della collana affrontano alcune sfide chiave per la Chiesa, attraverso l’approccio transdisciplinare, in un dialogo costante tra teologia, scienze umane, teorie della leadership e del management. Si tratta di piccoli volumi, dal carattere divulgativo, alla portata di tutti, pur avendo solide fondamenta scientifiche. Sono testi destinati a sacerdoti, religiosi, operatori pastorali e a tutte quelle figure impegnate, a vario titolo, nella vita ecclesiale. Ad affiancare questa collana, la collana Romanzi Pastorali (testi suddivisi in due parti: una di tipo narrativo, l’altra di tipo pastorale).