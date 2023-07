Tripletta di Luca in zona Cesarini

Negli ultimi giorni, quando ormai ci avviamo verso la zona Cesarini del doppio mandato, Luca Vecchi porta a casa una tripletta memorabile. Innanzi tutto il successone del concerto di Harry Styles. Malgrado i “casini” nella viabilità e nel deflusso successivo allo spettacolo, il concerto é andato benissimo e l’Arena Rcf ha superato l’esame. Sul contestato progetto del Campovolo Luca Vecchi ha messo la faccia da subito. I soldi li hanno messi i privati (anzi, le coop, anzi, Coopservice) ma é innegabile che la nuova Arena sia stata fortissimamente voluta da Vecchi. Dunque:1-0 per Luca. Poi il consiglio comunale ha votato la variazione di bilancio che completa il finanziamento del secondo tratto della Bretella di Rivalta. Complessivamente la prima e la seconda bretella peseranno sulle casse del Comune di Reggio Emilia per oltre 6 milioni di euro, non proprio bruscolini. Il primo tratto é ormai pronto e sará inaugurato prima dell’autunno, il secondo tratto é ora completamente finanziato e dunque può finalmente cominciare l’iter realizzativo. Non ci ha lavorato solo Luca Vecchi (anche gli assessori competenti Tutino, Tria e De Franco ci hanno messo del loro), ma a parlare con i rivaltesi esasperati dal traffico e molto scettici sui rendering e sui proclami dei politici locali é sempre andato il sindaco. No, le Bretelle di Rivalta non erano solo una promessa elettorale. Dunque: 2-0 per Luca Vecchi. Infine, last but not least, ci mettiamo la politica estera, con il preannunciato patto di solidarietà con la città ucraina (occupata temporaneamente dai Russi) di Melitopol. Dopo le numerose sbandate vetero-terzomondiste e dal sapore antiamericano, certamente non in linea con le ambizioni di una moderna città europea ed occidentale come vuole essere Reggio Emilia (il pasticciaccio brutto con i cinesi di Silk-Faw, le iniziative per il boicottaggio di Israele ospitate in Sala Tricolore e la cittadinanza onoraria concessa ad Assange), ecco il patto di solidarietà con la città martire ucraina. Anche questo fortemente voluto dal sindaco. Dunque, 3-0 per Luca Vecchi. Nel frattempo, fervono le grandi manovre proprio per la successione del sindaco. Sulla quale ferve un unico, grande punto interrogativo: riuscirà l’alleanza tra ex sinistra DC ed ex sinistra PCI che, dopo avere defenestrato col lanciafiamme dagli uffici del Comune Antonella Spaggiari (la sindaca che ha realizzato le Vele e la Stazione di Calatrava, per intenderci, contro la volontà di chi poi la ha defenestrata) e tutti gli ex-veltroniani, senza fare prigionieri, e avere fatto incetta di incarichi e poltrone in giunta e nelle partecipate del Comune, si é portata a casa tutto, ma proprio tutto, negli ultimi 20 anni, a continuare il suo dominio incontrastato in città anche nei prossimi dieci anni? I gattopardi dietro le quinte e anche sui giornali sono alacremente al lavoro con questo obiettivo.