Tricolore senza Giorgia. Embè?

La premier Giorgia Meloni non verrà a Reggio Emilia per le tradizionali celebrazioni del Tricolore del 7 gennaio (in realtà non aveva mai annunciato che sarebbe stata a Reggio il 7 gennaio).Il presidente del Consiglio ha in agenda altri impegni istituzionali e per questo motivo ha declinato l’invito del Comune in occasione della festa del vessillo nazionale. La leader di Fratelli d’Italia ha delegato quale rappresentante del governo alla cerimonia il 47enne bolognese Galeazzo Bignami, oggi con il ruolo istituzionale di sottosegretario al ministero delle Infrastrutture.

La notizia dell’arrivo in città di Bignami al posto della Meloni ha suscitato alcune critiche specie da chi, in campagna elettorale, aveva denunciato il presunto ritorno del fascismo in caso di vittoria del centrodestra. Quindi non si capisce bene ora tutta la portata di vera o presunta indignazione per l’assenza della Meloni.