Tocchiamo ferro: Reggio 17esima nella classifica della qualità della vita del Sole24Ore (vinta da Bologna), guadagna 21 posizioni rispetto al 2019

Dopo la classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi e dell’Università la Sapienza, ecco quella del Sole24Ore, giunta alla 31ª edizione. Reggio prende un brodino e si piazza un po’ meglio, al 17esimo posto anziché al 38esimo dell’altro quotidiano finanziario.

La nostra provincia recupera 5 posizioni anche rispetto alla classifica Sole24ore del 2019 e torna, in pratica, ai livelli del 2018. Decisivo sui risultati del 2020 l’effetto Covid. Sono state infatti penalizzate le province con alta diffusione del virus e quelle a forte vocazione turistica.

Così, ad esempio, Venezia, Firenze, Roma e Rimini, che nel 2019 si erano piazzate davanti a Reggio Emilia, scivolano indietro nella classifica. Va detto che le città emiliane si piazzano in generale meglio della nostra. Bologna è addirittura 1ª, Parma 8ª, Forlì Cesena 14esima, e Modena 15ª.

Insomma, vince l’Emilia-Romagna. Ecco però i piazzamenti di Reggio Emilia nelle 6 sotto-classifiche: 27ª per ricchezza e consumi, 12ª per ambiente e servizi, 9ª in affari e lavori (anni fa Reggio Emilia aveva primeggiato ben 3 volte in questa categoria), 48ª per demografia e società e poi le note dolentissime: 66ª in giustizia e sicurezza (84esima per furti in abitazione) e 76ª in cultura e tempo libero (addirittura 104esima per numero di librerie ogni 1000 abitanti).