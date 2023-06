Toc toc: neneisti dove siete? Il Putin assediato al Cremlino: “non finirà come nel 1917”

I mercenari, si sa, per chi abbia completato almeno il ciclo di storia alle medie inferiori, sono puttane armate. Ed ora, dopo aver lodato le loro malefatte in Ucraina, il Putin assediato se le ritrova contro e marcianti sul Cremlino. Accade, spesso, a chi fatto ammazzare senza senso e pietà alcuna, in questo caso migliaia di civili innocenti in Ucraina. Lui giura che “non finirà come nel ’17”.

Anche se stavolta non si capisce bene chi sia lo zar e chi i bolscevichi. Perché è molto probabilmente solo una guerra tra bande criminali che, dopo aver devastato l’Ucraina, ora cercano di fare lo stesso con la Russia facendola a pezzi per spartirsene il potere.

Cari affranti putiniani e neneisti di mezzo mondo, in lutto anche tanti reggiani alcuni dei quali contigui al potere locale, ora che si fa? A cosa potete attaccarvi nel cercare di dare una ragione all’indifendibile follia putiniana? Che da un anno e mezzo circa a questa parte date del “nazista” a Zelensky ed al martoriato popolo ucraino? Come se meritassero l’estinzione?

La nostra 7per24 ha sostenuto l’Ucraina senza se e senza ma dal primo istante, a Reggio in splendida solitudine, e di una cosa potete star certi: ci ricorderemo e faremo ricordare chi in questi 18 mesi difficilissimi che hanno messo a rischio la pace e la democrazia in Europa, ha strizzato l’occhiolino al dittatore Putin o, che è esattamente la stessa cosa, hanno voltato le spalle ai nostri fratelli ed alle nostre sorelle di Kyiv, Lviv, Bucha, Mariupol e Lyman.