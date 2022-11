Toc, toc, l’Arena Campovolo c’è e batte un colpo (anche se una volta l’anno): nel giugno 2023 torna il figliol prodigo Zucchero con un titolo brividoso, ovvero “Diavolo in R.E.”, ‘esticavoli!

C.Volo, la società che ha realizzato l’Arena Eventi Reggio Emilia, saluta con grandissimo entusiasmo il ritorno di Zucchero “Sugar” Fornaciari con due date che apriranno l’estate 2023, il 9 e 10 giugno 2023. I concerti “Diavolo in R.E” (questo il suggestivo titolo che gioca su una grande hit di Sugar) presentano anche una nuova modalità di fruizione per i concerti alla RCF Arena, con posti a sedere: 35.000 sedute per ogni show, che fanno della RCF Arena la più grande in Europa con posti a sedere, realizzata ad hoc con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

E non finisce qui: durante la grande festa di Zucchero il boulevard della RCF Arena sarà allestito in modo speciale, con mostre fotografiche e memorabilia del cantante reggiano, attività legate al mondo e alla storia di Sugar e al suo rapporto con tutte le nazioni che ha toccato con i suoi live in 40 anni di carriera. Inoltre ci saranno punti di ristoro a tema.

Per il Sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, “Reggio Emilia è felice di poter salutare il ritorno ai concerti nella propria terra di uno dei suoi artisti più amati: Zucchero Fornaciari. Le due date che animeranno il via della stagione estiva 2023 della RCF Arena, da un lato saranno un grande momento di musica e una festa, dall’altro segnano la ripartenza degli eventi in uno spazio importante per la città, sul piano della cultura e del turismo. Siamo fiduciosi che il futuro sarà contraddistinto da molte altre occasioni davvero significative. Con questa formula del concerto a sedere, che verrà inaugurata proprio con Zucchero, RCF Arena stabilisce un altro primato, diventando (stadi esclusi) l’infrastruttura più grande d’Italia capace di offrire, agli artisti e al loro pubblico, questa importante soluzione”.

Aggiunge Roberto Olivi, Presidente di CoopService che nell’ambito della società C.Volo ha realizzato l’Arena Eventi Reggio Emilia: “Vorrei sottolineare come, nel volgere di un solo anno, RCF Arena si sia confermata e già radicata come una struttura in grado di proporre eventi tra i più interessanti ed attesi del panorama musicale nazionale ed internazionale. Ce lo aspettavamo, ma la risposta è stata superiore alle previsioni. Zucchero, un artista di straordinaria levatura, la scorsa estate ha tenuto un tour mondiale di grandissimo successo, che ha toccato Austria, Germania, Spagna e Stati Uniti ma mancava nella “sua” Reggio da alcuni anni. Spesso Zucchero lascia trasparire il suo Dna reggiano, così affine per certi aspetti al blues ed al soul che ne hanno segnato la carriera. Per questo siamo davvero estremamente soddisfatti ed orgogliosi di ospitare questo grande spettacolo, uno spettacolo che sarà ricco di sorprese, di grandi ospiti ma soprattutto di grande musica”.

Conclude Mauro Macchiaverna, Socio e membro del consiglio di amministrazione di RCF, oltre che membro del Consiglio di Amministrazione di C.Volo: “Per noi queste due date rappresentano una grandissima soddisfazione ma anche una grande sfida perché la RCF Arena sarà proposta in una nuova “configurazione” e quindi vogliamo offrire l’eccellenza del suono anche a 35.000 persone a sedere. Ci rende anche orgogliosi che questi grandi concerti siano un connubio di eccellenze reggiane: Zucchero, la RCF Arena, e appunto il nostro impianto sonoro”.

I biglietti per i due live show, prodotti da Friends & Partners, saranno disponibili in prevendita da oggi, venerdì 18 novembre, dalle ore 16 su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it e www.RCFarena.it.

Dal 15 dicembre, inoltre, saranno disponibili sugli stessi siti le informazioni relative ai parcheggi e alle modalità di accesso all’area concerto.