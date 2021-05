Ti tocca la Rocca

Nel rispetto dei protocolli Covid legati ai luoghi della cultura, la Rocca dei Boiardo di Scandiano riapre e raddoppia.

Da domenica 16 maggio fino al 28 novembre infatti (compresa la Fiera di Santa Caterina) il monumento simbolo di Scandiano sarà visitabile sia il sabato che la domenica.

“Per tanti mesi è stata chiusa al pubblico – ha dichiarato l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani – e per questo abbiamo pensato fosse significativo riaprirla con il doppio appuntamento settimanale, dando così la possibilità di visitare il nostro monumento più importante a più persone e in più giornate”.

Si inizia domenica 16 maggio. Gli accessi sono consentiti a gruppi di 10 persone al massimo, sono tutti con visita guidata e comprendono giardini, segrete, appartamento Estense, sala dell’Alcova, salone d’Onore, mostra permanente di Emanuele Luzzati “Dell’Amore, dell’avventura. L’Orlando innamorato”. Inoltre ci si sposterà poi in Casa Spallanzani e nella chiesa di Santa Maria (se aperta). Attualmente sospesa la visita nella Torre dell’Orologio per protocolli Covid.

GLI ORARI

Due turni al mattino alle ore 10.15 e 11.30

Tre turni al pomeriggio ore 15.15, 16.30, 17.45

I COSTI

Ingresso gratuito per bambini / ragazzi fino 14 anni compiuti e over 65.

Costo della visita € 3 da pagare presso la biglietteria il giorno della visita

E’ possibile effettuare, in abbinamento alla visita alla Rocca dei Boiardo, anche la visita guidata dei 4 percorsi turistici Made in Scandiano ad un costo complessivo di € 5.00

DOVE PRENOTARSI

La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata contattando:

TELEFONO: +39 0522.764302 – +39 0522.764303 +39 0522.764241 oppure 39 0522.764273

E-MAIL: commercio@comune.scandiano.re.it