Tendenza Papeete, Draghi-bis o voto

Dal governo in crisi alla crisi di governo, Italia a trazione balneare. Passa la fiducia in aula sul “decreto aiuti”, ma la maggioranza si squaglia come un Calippo al sole. Tradotto: i 5Stelle di Conte, già critici da mo’, si mettono di traverso, così che SuperMario non ce la fa più: perde l’aplomb, dà le dimissioni e sale al Quirinale. Mattarella le respinge, gli offre una camomilla e lo invita a cercare una soluzione, cioè a rimanere in pista e, rullo di tamburi… mercoledì infatti il Premier riferirà alle Camere! Insomma, non c’è trippa per gatti: o si trova la quadra istituzionale (rimpastini, responsabili, Amato che quatto quatto ci traghetterebbe verso la scadenza naturale del 2023) o si va alle urne, come chiede la Meloni. Intanto a Mosca se la ridono di gusto…

Il testo del comunicato del Quirinale: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi oggi presso il Senato della Repubblica.”