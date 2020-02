Task Force

Rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dell’Azienda Usl di Reggio Emilia e i referenti delle associazioni della Comunità cinese di Reggio Emilia hanno preso parte a un incontro operativo, promosso dalla Fondazione Mondinsieme, per rispondere a diverse esigenze legate alla prevenzione e alla corretta informazione sul Coronavirus Covid-19.

L’obiettivo è collaborare per informare la popolazione rispetto alle precauzioni sanitarie, consigliate alle persone di ogni nazionalità, che in queste settimane hanno viaggiato in Cina.

“La collaborazione delle istituzioni al fine di dare informazioni corrette e diffonderle al meglio sul territorio è un aspetto fondamentale – ha detto l’assessore al Welfare Daniele Marchi, che ha partecipato al tavolo di lavoro – L’Ausl di Reggio Emilia ha aggiornato durante l’incontro sulle ultime procedure che riguardano i minori. Serve evitare episodi di discriminazione. La Comunità cinese reggiana sta risentendo anche economicamente di questa vicenda, ma in questo momento per questa Comunità è più importante cercare di contrastare la paura e far vivere serenamente, in particolare ai bambini, la quotidianità. Abbiamo raccolto l’impegno della Comunità cinese di divulgare e diffondere le procedure sanitarie e gli eventuali aggiornamenti di concerto con il Comune e l’Ausl di Reggio Emilia”.

Tra gli impegni presi nel corso dell’incontro, quello di produrre materiali informativi rivolti a tutti coloro che sono, per motivi professionali o personali, appena tornati dalle aree di contagio. Inoltre, la produzione di materiali per informare la cittadinanza sui consigli e sulle corrette procedure sanitarie, anche al fine di contrastare l’insorgere di episodi di discriminazione verso la Comunità cinese, che vive e lavora a Reggio Emilia.

Il gruppo di lavoro nei prossimi giorni realizzerà e diffonderà i materiali di comunicazione e sensibilizzazione sul