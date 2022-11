Fondi a sostegno delle fragilità, un aiuto per ripartire e rinsaldare la coesione sociale. Il complicato contesto economico e internazionale e gli anni di pandemia hanno influenzato le relazioni tra le persone, amplificando contrasti e disagi. La Fondazione Manodori propone un bando per interventi a sostegno di priorità e bisogni emergenti che che possano coinvolgere l’intera comunità.

Il bando è rivolto a enti, istituzioni, organizzazioni no profit e favorisce la collaborazione tra soggetti del terzo settore ed enti pubblici, il lavoro in rete, il coordinamento di competenze e risorse.

Tre i temi individuati per presentare alla Fondazione progetti che verranno selezionati e finanziati per un totale di 250mila euro.

‘Luoghi e alleanze per il welfare’ vuole stimolare un confronto teso a ricostruire nuove abitudini e rigenerare prospettive per favorire i contatti sociali, segnati dall’isolamento generato dall’emergenza sanitaria. Verranno sostenute iniziative finalizzate ad incentivare la collaborazione tra pubblico e privato sociale per allestire, ripensare e far rivivere luoghi fisici, ma soprattutto relazionali.

Il secondo è incentrato su ‘Giovani protagonisti’. Le nuove generazioni sono quelle che avvertono maggiormente l’incertezza per il futuro e l’ansia di prestazioni richiesta dalla nostra società. Per questo, possono avere una percezione più puntuale delle difficoltà e la capacità inventiva adeguata per far fronte alle criticità in ambito sociale. Questa linea di azione ha l’intento di valorizzare le idee dei giovani utili per la crescita delle nostre comunità e che faticano a trovare udienza. Gli interventi dovranno prevedere la raccolta di idee e il coinvolgimento di risorse giovanili, anche interne alle organizzazioni, la promozione di iniziative, la costruzione di reti.

L’ultimo tema tiene conto delle ricadute sul welfare degli investimenti del Pnrr, un’occasione unica di progettazione e d’intervento anche per la nostra comunità. I progetti che saranno sostenuti dovranno essere inseriti nei processi quotidiani del nostro sistema territoriale per la facilitazione della ‘messa a terra’ delle indicazioni del Pnrr nell’ambito di inclusione, coesione e salute. Un contributo alla progettazione comune tesa a promuovere generatività e sviluppo per potenziali interventi futuri.

Tutte le informazioni e i moduli da utilizzare per proporre i progetti, entro il 31 gennaio 2023, sono pubblicati sul sito della Fondazione Manodori www.fondazionemanodori.it