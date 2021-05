“Supercazzola” cinese

“Questo investimento di FAW è tanto bello, ma a me puzza di sola” : e zac! Come una lama affilata nei desiderata dell’intera comunità reggiana che da una settimana a questa parte ha quasi abbandonato le mestizia pandemica per darsi, anima e core, agli improvvisi e senza ripensanmenti entusiasmi socio-economici da imminente sbarco cinese in quel di Gavassa. Da bucolici a laconici.



Il lapidario e tranciante tweet è nientepopodimeno che griffato da uno dei massimi esperti di economia dagli occhi a mandorla del nostro Paese, quell’Alberto Forchielli divenuto noto ai più per l’irresistibile interpretazione sbracata che ne fa Maurizio Crozza ma che dovrebbe essere riconosciuto soprattutto per un curriculum di assoluto rilievo. Forchielli infatti, imprenditore di successo e ideatore di imporanti osservatori ed iniziative per giovani studenti, dopo il master ad Harvard, è stato consulente dei ministeri al Bilancio ed agli Affari esteri, Senior Advisor per la Banca Mondiale di Washington, ha lavorato per il gruppo Iri come segretario generale per le privatizzazioni mettendo sul mercato più di venti società statali per un valore di oltre dieci miliardi di dollari, nonché responsabile dell’area Asia-Pacifico per Finmeccanica.