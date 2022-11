Super nonni della cultura

Una chiamata per chi ha finalmente smesso di rincorrere il tempo tra lavoro, figli e doveri e sente il bisogno di dedicarsi alla propria passione: l’arte, la cultura, la propria città.

La Fondazione Palazzo Magnani, che da anni si occupa di organizzare mostre ed eventi culturali promuovendo l’arte e mettendola a disposizione della comunità, ha pensato questo progetto per tutte le persone che sentono la necessità di dedicare un po’ del proprio tempo libero all’ampliamento delle proprie conoscenze, al confronto con il pubblico e al dialogo con l’arte in un contesto prestigioso per la vita culturale della città.

Il direttore Davide Zanichelli insieme al responsabile Mattia Anceschi hanno recentemente parlato davanti alla platea degli intervenuti, dei tanti vantaggi offerti da questa opportunità, che permetterà a chi entrerà a far parte della nuova squadra di volontari, di scoprire da vicino il mondo dell’arte e della cultura, di attivare relazioni e scambiare saperi in contesti di bellezza, per diventare ponte tra generazioni e parte attiva della società.

Diventare volontario della Fondazione Palazzo Magnani significa, infatti, anche prendere parte a incontri di formazione, aver accesso gratuito a iniziative culturali, coadiuvare il dipartimento didattico nella progettazione di attività tra nonni e nipoti.

Essere volontario della Fondazione Palazzo Magnani significa rimettersi in gioco appunto, partecipare.

Per info: tel. 0522 444 446 – info@palazzomagnani.it