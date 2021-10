Super giuntone a Bologna

Emily Clancy, giovane consigliera comunale uscente che ha guidato Coalizione civica facendo il record di preferenze, sarà la vice di Matteo Lepore con le deleghe a casa, economia della notte, pari opportunità e diritti Lgbtqi. Lo ha annunciato il sindaco, presentando la sua giunta dove entra (o meglio ritorna) anche Luca Rizzo Nervo, che la giunta l’aveva lasciata per entrare in parlamento. Si occuperà di welfare.

Gli altri assessori sono Raffaele Laudani (Urbanistica, Progetto Città della conoscenza, Rapporti con l’università); Luisa Guidone, (Commercio, Lotta alle mafie, Economia di vicinato); Simone Borsari, (Lavori pubblici, manutenzione e protezione civile); Daniele Ara,(Scuola, Adolescenti, Agricoltura e Reti idriche); Massimo Bugani, (Rapporti con il consiglio comunale, Trasparenza, Semplificazione, Agenda digitale, servizi demografici); Valentina Orioli (Mobilità, Nuove Infrastrutture, Impronta Verde, Portici Unesco e Parchi urbani); Anna Lisa Boni (Fondi europei, Fondi Pnrr, Città carbon neutral); Roberta Li Calzi (Bilancio e Sport). Il sindaco ha mantenuto le deleghe a sanità e cultura.

“Una squadra a vocazione politica, una giunta competente, non dobbiamo avere paura di usare la parola politica, credo che questa sia la squadra adatta per affrontare le sfide che abbiamo di fronte”, ha detto Lepore. La giunta, ha spiegato il sindaco, si riunirà a Palazzo Malvezzi, sede della città metropolitana, e non in Comune. “Per dare il segno di una nuova era, gli assessori del Comune capoluogo devono lavorare con i consiglieri metropolitani”.

