Sul ponte sventola

Da lunedì prossimo, 14 giugno, l’Emilia-Romagna è zona bianca. Il passaggio in questa fascia già ipotizzato dai numeri relativi all’evoluzione dell’indice sui contagi da Covid 19 è stato annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale.

Con l’Emilia-Romagna, anche Lazio, Piemonte, Puglia. Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento. Ma cosa significa esattamente essere in zona bianca? Significa che cadranno altri divieti. In particolare non ci sarà più alcun coprifuoco nella zona bianca gli spostamenti sono liberi. Riaprono palestre, piscine, cinema, teatri e musei mentre per ristoranti e bar non ci sarebbe nessun limite di orario.

Nei bar e ristoranti nessun numero da rispettare per i tavoli all’esterno mentre dentro non più di sei avventori a tavolo. Rimane obbligatoria la mascherina all’aperto e al chiuso così come il distanziamento sociale. Resta il divieto di assembramento e l’obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali.