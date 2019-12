Strenna di Natale

CATALOGO (n. 260) 2019 – 2020

INCISIONI ORIGINALI ITALIANE E STRANIERE DELL’800 E MODERNE

Acquerelli e disegni con uno scritto inedito di Bruno Quaranta

Con 329 tavole fuori testo comprendenti

247 riproduzioni a colori e 601 in nero.

Sono in vendita 848 titoli tra incisioni originali, acquerelli e disegni di celebri e noti artisti italiani e stranieri. Il catalogo, in considerazione del suo altissimo costo, è inviato gratuitamente soltanto ai nostri abituali Clienti di grafica. A tutti gli altri che ne faranno richiesta verrà inviato con accurato imballo, dietro versamento anticipato di € 16,00 sul nostro c/c postale n. 160424 (o a mezzo francobolli, assegno bancario o postale), o contrassegno € 16,00 più spese postali (totale € 22,00), rimborsabili in caso di acquisto.

Verrà unito in omaggio il catalogo n. 259 (Libri illustrati da artisti moderni, Arte, Edizioni di lusso, Libri sull’incisione, Cataloghi mostre, Libri di vario argomento).