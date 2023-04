Stiamo freschi: Putin “festeggia” la Pasqua ortodossa russa bombardando le chiese ortodosse ucraine. Termosifoni accesi fino a fine mese per questo aprile da brividi

Comune di Reggio: sarà possibile mantenere accessi gli impianti termici per il riscaldamento fino al 22 aprile. Viste le attuali temperature e le previsioni delle stazioni meteorologiche, che evidenziano un sensibile calo delle temperature, al di sotto della media stagionale, il Comune ha infatti disposto, tramite ordinanza del sindaco, un’ulteriore proroga del periodo di esercizio degli impianti fino a tutta la prossima settimana.

Intanto i prezzi di gas ed elettricità continuano a essere instabili e aumenteranno nei prossimi mesi. I mercati sono volatili e le quotazioni in rialzo: per il gas fino al 15% nel quarto trimestre rispetto ad ora, per la corrente fino al 25%. Questo l’allarme lanciato dal presidente di Arera (l’Autorità pubblica che fissa le tariffe sul mercato tutelato), Stefano Besseghini, in audizione alla Commissione Finanze della Camera.

Le associazioni dei consumatori hanno fatto subito i conti. Se le previsioni dell’Arera sono giuste, le famiglie italiane andranno a pagare 300 euro in più all’anno sulle bollette energetiche. Per questo le associazioni chiedono compatte al governo di ripristinare il taglio degli oneri sociali sulle tariffe elettriche, tolto ad aprile.