Sono imbecilli più che nazisti

I simboli di Festa Dem, del PD e dei Giovani Democratici cancellati, una scritta offensiva nei confronti del Partito Democratico ed una firma inequivocabile: 88, uno dei più noti simboli neonazisti al mondo.

Così si presentava stamattina uno dei cartelloni che intorno a Sant’Ilario indicano la direzione verso Parco San Rocco, che ospita fino al 23 luglio la Festa Democratica di Sant’Ilario e la festa Provinciale dei Giovani Democratici. Un luogo di confronto di idee e di pensieri, di libertà di espressione: esattamente la filosofia opposta che sta alla base della scritta volgare e antidemocratica che ha imbrattato il cartello.

“Dovere di ogni democratico, qualsiasi sia il partito di appartenenza, è di tenere alta la vigilanza, di non sminuire questi episodi. E ci auguriamo che gli autori di questo gesto verranno presto individuati e messi di fronte alle loro responsabilità”. Così Massimo Gazza, segretario provinciale del PD, che prosegue: “Queste non sono ragazzate: trascurarle è una colpevole sottovalutazione. Al PD e a tutta la comunità di Sant’Ilario io dico di non mollare, di andare avanti, che siamo sulla strada giusta”.

“La nostra è la festa dove tutta la comunità si deve sentire a casa propria – è il commento di Cecilia Bosio, segretaria del PD di Sant’Ilario – Quello di stanotte è stato un vile gesto contro la libertà di pensiero politico e civile, oltre che un’offesa per tutta la nostra comunità di volontarie e volontari, centinaia e centinaia di persone che lavorano affinché la nostra festa sia soprattutto luogo d’incontro, di serenità, di riflessione e allegria. La Festa Dem è Festa di tutti e non siamo disposti a far passare sotto silenzio chi compie atti incivili. Ringraziamo i cittadini che hanno segnalato tempestivamente l’accaduto, tutti coloro che già ci hanno espresso solidarietà e che intendono porre sempre più attenzione intorno a questi fatti”.