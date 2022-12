Sinistri presagi

C’è profezia che pare inevitabilmente avverarsi, come quella del nostro misterioso Nostradamus (che potete trovare in homepage sotto la categoria Interventi con data 26 settembre) e presagio, spesso smentito dai fatti. Come quello espresso di recente dal segretario provinciale Pd Massimo Gazza (forse l’ultimo del partito almeno così come lo conoscete). Il quale, senza citarlo, bacchettava il sindaco di Bergamo Giorgio Gori dopo la sua uscita sulla possibile segreteria di Elly Schlein. “Se vince Schlein, non so se resterò in questo partito”, aveva detto Gori.

Oggi a ribadire con forza tonante il rischio di un ritorno ai Ds dalemizzati (e dunque di un partito ridotto alla semi insignificanza a far da stampella al duo Conte-Dibba), in caso di schleinizzazione Pd, regia esterna del terzetto Letta-Franceschini-Zingaretti, è Pierluigi Castagnetti, che fu tra i fondatori di quel partito e tra gli estensori del suo statuto, subito appoggiato da Arturo Parisi, che fu tra i cofondatori. Il vaso della cui pazienza è evidentemente traboccato alla goccia stillata durante la presentazione della candidatura della Schlein, una sorta di scenografia alla “Propaganda live” con interni da Casa Arcobaleno ed un festoso cenacolo di non iscritti e manco elettori mollemente adagiati come durante i lavori di una comune da centro sociale. Un gruppo di (auto)nominati che vogliono modificare lo Statuto del partito. A questo punto, chiosa Castagnetti, non è più il Pd, quindi fate buon viaggio.

Tira dunque una bruttissima aria di scissione e del più compiuto tra i suicidi cui la sinistra italiana ci ha ampiamente abituato. Con una domanda che echeggia sotto l’albero più di Natale più striminzito che mai si potesse immaginare (a causa dell’uomo del Cremlino): come faranno i fondatori Pd o comunque i sostenitori di un moderno partito della sinistra europea, a stare in un partito dove tra gli 87 cosiddetti saggi che ne stanno riscrivendo lo Statuto, c’è ancora chi si ispira a “Marx e Feuerbach” (l’etereo ed eterno ex giovane Gianni Cuperlo), o a Lenin (la pasionaria Caterina Cerroni) o vuole sradicare dall’orizzonte del ricostituendo partito il “neoliberismo”?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind

The answer is blowin’ in the wind…