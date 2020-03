Siate parchi!

In molti parchi della città si ravvisa ancora troppa gente in gruppo. Martedì a Parco Ottavi e in via Cugini c’erano ancora troppe presenze di persone in gruppo. Un conto e la passeggiata da soli e una cosa è in gruppo”. Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi torna a riprendere i cittadini che non rispettano le prescrizioni sugli assembramenti per contrastare la diffusione del coronavirus e annuncia per i prossimi giorni controlli rigorosi in particolare nelle aree verdi.

Vecchi anticipa un nuovo provvedimento del Comune, in arrivo a brevissimo, che disporrà la chiusura (dall’attuale sospensione) dei servizi educativi zero-sei, consentendo quindi anche al personale amministrativo di non recarsi nelle strutture.