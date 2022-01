Aruspicina della Befana

Nel giorno dell’arrivo dei Magi, secondo un’errabonda tradizione un terzetto di re, in realtà astrologi dunque indovini e lettori delle volte stellate per farsi guidare in geografia come nella previsione del futuro, anche noi azzardiamo le nostre. Grazie all’aiuto del mago Maradon, nostro nuovo collaboratore nonché responsabile settore mantiche, divinazioni, premonizioni, previsioni, preveggenze, pronostici, presagi. L’anno che verrà: oroscopo del mondo 2022



L’inflazione è passeggera?

No durerà tutto l’anno

Si riprenderà a fare figli nel mondo occidentale?

Non quest’anno

Bolsonaro sarà rieletto?

No

La bolla degli nft scoppierà?

No

La Cina invaderà Taiwan?

Sì ma non quest’anno

L’estrema destra vincerà le elezioni in francia?

No

Ci saranno altre varianti del covid?

Sì e più contagiose ma meno mortali

Ci sarà guerra tra Russia e Ucraina?

No

Le nazioni troveranno accordo per misure che efficacemente affronteranno il problema del clima?

No

Il valore di tesla e delle big-tech aumenterà ancora?

Sì

Le misure come il superbonus creeranno condizioni per crescita stabile in italia?

No

Chi sarà il prossimo presidente della repubblica?

gianpar