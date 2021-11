Si è spenta a 52 anni la giornalista televisiva Maria Cristina Ruini

Si è spenta venerdì 26 novembre in ospedale a Modena la nostra collega Maria Cristina Ruini, 52 anni, a seguito delle complicanze di una malattia che purtroppo non le ha dato scampo. E nonostante la quale aveva continuato fino all’ultimo con la stessa tenacia a dare il proprio contributo nel confezionamento in particolare del settimanale Modena 7. Ad Antenna Uno è legata principalmente la sua vita professionale, emittente dove ha svolto la maggior parte degli anni da giornalista, oltre che una parentesi a Reggio Emilia e negli ultimi anni nella bolognese Rete7. Collega apprezzata per la chiarezza dell’esposizione e la decisione nell’affrontare anche le situazioni più complesse, amava in particolare il mondo dell’arte, dei viaggi e della cucina, passioni che coltivava anche nella vita privata. Lascia la figlia Arianna di 12 anni, il marito Antonino Lembo, Maggiore dei Carabinieri, la mamma Nella, la sorella Roberta, il fratello Daniele ed il nipote Fabio oltre che altri parenti, tanti amici ed estimatori che l’avevano conosciuta magari solo attraverso la televisione. Anche l’Associazione Stampa Modenese la ricorda con una nota in cui sottolinea tra l’altro alcuni aspetti professionali di Cristina quali il “lo stile ed rigore dei servizi”. Anche 7per24 si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa della cara Cristina