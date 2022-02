Segnali di vita

Era ora. Vedete che alla fine ci si arriva? Come 7per24 sta menando da alcuni giorni a queste parte, a fronte di alcuni babbei che avevano sposato la teoria putiniana del “nazismo ucraino”, un bravo a Palazzo Magnani che annulla la mostra russa nell’ambito di Fotografia Europea. Ed anche ai sindacati che prendono posizione esplicitamente contro la Russia. O anche la triplice è in mano alle SS dall’aldilà? Suvvia non ipotizziamo bestialità

Il comunicato sindacale:

“CGIL CISL UIL dell’Emilia-Romagna condannano l’aggressione militare russa e richiedono uno stop immediato delle ostilità: il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili.

Ripudiamo la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali esattamente come scolpito nella nostra Costituzione repubblicana.

Esprimiamo la nostra solidarietà al popolo, alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ucraina.

È necessario attivare urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea ed in sede ONU.

Si fermi la guerra in Ucraina e parta un vero processo di pace. Mai come oggi è evidente che la pace ed il ripudio delle guerre debbono essere la priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale.

L’Unione Europea agisca ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia.

Invitiamo tutte le strutture territoriali a confermare e promuovere iniziative di mobilitazione, con il più ampio coinvolgimento di associazioni, movimenti e cittadini, per chiedere alla comunità internazionale, all’Unione Europea e al Governo italiano, di mettere in campo ogni sforzo necessario affinché cessino le azioni militari e siano riaperti i tavoli negoziali diplomatici.

Riteniamo necessario il pieno coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori alla mobilitazione per la pace proclamando un’ora di sciopero da effettuare con le modalità che verranno valutate e gestite dalle strutture territoriali e di categoria di Cgil Cisl Uil Emilia Romagna al fine di favorire la più ampia partecipazione alle iniziative”.

Il comunicato di Palazzo Magnani:

“Stante la terribile guerra in atto, la Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia, organizzatori del Festival di Fotografia Europea che prevedeva la Russia come paese ospite dell’edizione 2022, hanno deciso di annullare la mostra “Sentieri di Ghiaccio“ e gli eventi correlati dedicati alla cultura russa.Purtroppo, non sussistono più le premesse e le condizioni per portare a termine il lungo lavoro dei mesi scorsi. L’arte e la cultura dovrebbero sempre costruire ponti e non innalzare muri; tuttavia, non possono ritirarsi in torri d’avorio: c’è un tempo per affermare con fermezza il diritto dei popoli a vivere in pace e un tempo per aprirsi al dialogo e al confronto, senza che violenza e morte siano invitate al tavolo”.