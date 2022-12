Se te lo dice il Corrierone

Consigliato dal giornalista Paolo Ottolina, anche un volume sulla storia dell’informatica (che è un po’ il pane quotidiano dell’azienda), fa bella mostra di sé nel novero delle strette natalizie libresche consigliate da LogIn, la sezione di Corriere dedicata all’innovazione, alla scienza e alle nuove tecnologie. Si tratta del volume “Computer, storia dell’informatica da babbage ai gionri nostri”, edizioni thedotcompany.

Documentato e appassionato libro ripercorre la storia del computer mostrando come le aziende e il governo siano stati i primi a esplorarne il potenziale illimitato di elaborazione delle informazioni. La combinazione di imprenditorialità old fashioned e di un know-how scientifico in evoluzione ispirò profondamente alcuni ingegneri informatici, fino a portarli a creare quella tecnologia pionieristica conosciuta come marchio IBM. Le esigenze del tempo di guerra guidarono la realizzazione del gigante ENIAC, il primo computer completamente elettronico al mondo, finché, successivamente, con l’avvento dei primi PC, venne introdotta una modalità di elaborazione capace di liberare l’uomo dall’epopea dei computer mainframe grandi quanto una stanza.