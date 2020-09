Scuola sana

In Emilia-Romagna il 66% del personale della scuola, pari a 63.744 persone, è stato testato per gli anticorpi al Sars-Cov2 e di questi il 97% è risultato negativo. Tra i positivi, 1.519 persone, solo 14 sono stati poi confermati tali dal tampone di verifica. È quanto emerge da un nuovo bilancio della Regione sullo screening sierologico al personale scolastico del territorio, campagna che prosegue con prenotazioni aperte, da Piacenza a Rimini.

“Numeri veramente confortanti, perché continuano a crescere le adesioni e resta molto bassa la percentuale di positività riscontrata”, affermano Paola Salomoni e Raffaele Donini, assessori regionali alla Scuola e alle Politiche per la salute.

Avviata il 24 agosto e inizialmente prevista fino al 7 settembre, la campagna di screening sierologico per individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi, anche in assenza di sintomi, è stata poi prolungata per garantire quante più adesioni possibili. La platea potenziale è di quasi 97mila persone cui si aggiungeranno circa 5.000 posti di sostegno in deroga autorizzati e la dotazione organica extra che il Ministero dell’Istruzione assegnerà alle Istituzioni scolastiche in virtù dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

(Ansa)