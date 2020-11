Sconto covid

Il Comune di Reggio Emilia introduce un nuovo sconto sulle tariffe di nidi e scuole dell’infanzia, che si aggiunge a quello già previsto ad inizio anno e che prevede una riduzione del 15% in caso di assenza per 10 giorni consecutivi di malattia. Con il nuovo provvedimento (firmato dal direttore dell’Istituzione Nando Rinaldi) si estende in particolare l’interpretazione della “malattia” anche all’assenza per “isolamento fiduciario” o “quarantena”, condizioni queste legate alla pandemia e certificate dall’Ausl o dal medico pediatra. Solo in questi casi si avrà diritto ad un ulteriore sconto del 10% sulla retta, prima non prevista, per assenze di almeno 5 giorni.

E’ poi stabilita una riduzione della tariffa pari al 30% se l’assenza si protrae per almeno 20 giorni consecutivi e del 55% di fronte a 30 giorni consecutivi di mancate lezioni. “Anche questa azione di ulteriore riduzione delle rette dei nidi e delle scuole dell’infanzia – dice l’assessore all’Educazione Raffaella Curioni – sottolinea l’attenzione dell’Amministrazione comunale nel lavorare per continuare a garantire il diritto al l’educazione fin dai primi mesi di vita, assicurando accessibilità e fruizioni sostenibili, con tariffe puntuali sul reale utilizzo dei servizi”. Per ottenere le agevolazioni le famiglie dovranno compilare un modulo con l’indicazione della data di inizio e di fine malattia o isolamento fiduciario, entro 5 giorni dopo la ripresa della frequenza e allegare i documenti sanitari.